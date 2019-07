Původní informace AFP mluvila o nálezu 45 mrtvých těl a 101 dalších lidí, kteří utrpěli těžké popáleniny, novou bilanci uvedl mluvčí guvernéra pro jihoafrický list Times.

„Cisterna naložená palivem včera havarovala a lidé nabírali její náklad, když začala hořet, což zabilo přes 50 osob,” řekl. I on potvrdil, že zranění jsou většinou těžce popálení.

Over 30 Persons Perished In Benue Tanker Fire



More than thirty people were feared dead and many others burnt at Ahumbe Village in Gwer East LGA following an explosion by a tanker laden with petrol that fell down along