Bývalá královna krásy svědčila i před komisí usmíření TRRC, kterou ustavil nový prezident Adama Barrow, jenž se chopil funkce po porážce Jammeha. TRRC má vypracovat pro nového prezidenta zprávu, zda se má Jammeh stíhat.

Stanici BBC Jallowová řekla, že by si přála nyní 54letého Jammeha potkat u soudu, kde by čelil spravedlnosti: „Skutečně jsem se snažila tu záležitost skrýt a vymazat ji, aby nebyla mojí součástí, ale nemohla jsem, tak jsem se teď rozhodla promluvit o tom, co se stalo, a ujistit se, že Yahya Jammeh uslyší, co udělal.”

Exclusive: 5 years ago, the president of Gambia crowned 18-year-old Fatou Jallow the winner of the nation’s top beauty pageant.



When the president, Yahya Jammeh, later summoned her for what she thought was a Ramadan event, she said he raped her. https://t.co/PF3RvKTYVp — The New York Times (@nytimes) 25. června 2019

Jallowová vypověděla, že se s Jammehem setkala v roce 2014 v hlavním městě Banjulu, když se stala královnu krásy. To jí bylo 18 let. Několik měsíců po korunovaci se k ní prý bývalý prezident choval jako otec. Když se setkali, nabídl jí rady, dárky i peníze a zařídil zavedení vody do domu, kde s rodinou žila. Potom na večeři organizované poradcem prezidenta se jí poradce zeptal, jestli by si prezidenta vzala za manžela. Odmítla to stejně jako další nabídky.

Poradce jí pak řekl, že by se v roce 2015 měla jako královna krásy zúčastnit náboženské slavnosti v rámci ramadánu. Když přijela, byla odvedena do soukromé rezidence hlavy státu: „Bylo jasné, oč půjde,“ řekla a popsala prezidentův vztek kvůli tomu, že ho odmítla. Uvedla, že ji prezident uhodil, bodl jí jehlu do paže a hodil ji na postel: „Otíral si své genitálie o můj obličej, dotlačil mě do kleku, zvedl mi abáju (svrchní oděv muslimských žen) a sodomizoval mě.“

Po zneužití se podle svých slov na tři dny doma zamkla a poté odcestovala do Senegalu, kde žádala o ochranu. Tu jí nakonec poskytla Kanada.

Systém zneužívání žen ze strany prezidenta



HRW uvedla, že Jammeh měl systém, jak ženy zneužíval. Některé byly zaměstnány jako protokolářky a dostávaly plat od státu, měly nějaké náboženské povinnosti, ale hlavně musely poskytnout na zavolání sex hlavě státu.

BBC sice nebyla schopna potvrdit výpověď královny krásy, ale bývalý gambijský představitel stanici řekl, že si byl vědom, že se v prezidentské rezidenci odehrávají nevhodné věci: „V kanceláři byly hlavně ženy najaté, aby plnily představy prezidenta.“

Jedna z těchto žen také vypovídala a HRW uvedla, že ji Jammeh donutil k sexu v roce 2015. Jednou ji prezident zavolal do svého pokoje: „Začal mě svlékat a říkat, že je do mě zamilovaný, že udělá cokoli pro mě a moji rodinu a že bych neměla nikomu nic říkat, jestliže nechci čelit následkům.“

„Cítila jsem, že nemám na výběr. Ten den se mnou spal bez ochrany,“ dodala.

Další protokolářka vypověděla, že všechny věděly, když si některou z nich zavolal: „Některé to chtěly. Cítily se poctěny nebo chtěly peníze.“

Ji si zavolal v roce 2013, když měla 22 let. Požádal ji, aby se svlékla, řekl jí, že je mladá a že potřebuje ochranu, tak ji pokropil posvátnou vodou. Když ji druhý den začal osahávat a ona se bránila a poslala ho pryč, tak byla odvolána a slíbené stipendium nedostala.

Prezident, který se k moci dostal po převratu v roce 1994, nečekaně prohrál volby v roce 2016. Po intervenci senegalské armády porážku uznal a odešel do exilu v Rovníkové Guineji. [celá zpráva]

Mluvčí jeho strany popřel obvinění s tím, že jsou nepodložená.