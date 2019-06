ČTK

"Velmi se obáváme toho, že (v subsaharské Africe) vytvoříme ztracenou generaci mladých lidí. Počet lidí žijících na venkově se tady má do roku 2050 zvýšit o 70 procent - z dnešních 105 milionů na 174 milionů," řekl agentuře AFP viceprezident IFAD Paul Winters. IFAD je jednou z agentur OSN.

Ačkoliv se téměř všude na světě počet mladých lidí na venkově začal snižovat, v Africe se podle něj naopak dlouhodobě zvyšuje.

"Víme, že ti, kteří nenajdou uplatnění v místě bydliště, tak odejdou," pokračoval Winters. Podle jeho názoru by měli ministři zemědělství a financí členských států IFAD investovat na kontinentě do potravinářství, infrastruktury a rozvoje trhů.

"Neočekáváme, že by se ze všech stali zemědělci, ale zemědělství by mohlo být opravdovým hnacím motorem venkovské ekonomiky," dodal Winters.

V roce 2100 bude na Zemi 11 miliard lidí



Například v Ugandě organizace investuje do výstavby menších silnic, díky kterým mohou zemědělci dovést svou sklizeň na trhy do větších měst. "Způsob, kterým na (tuto situaci) odpovíme, vytvoří bud začarovaný kruh chudoby, nebo z něj naopak vyvede lidi ven," uzavřel Winters.

Světová populace by měla do roku 2050 vzrůst o dvě miliardy na 9,7 miliardy lidí, uvedla ve své nejnovější zprávě OSN. Do roku 2100 by mohlo na naší planetě žít až 11 miliard lidí.