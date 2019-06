Superintendant Lee Morgan potvrdil listu The Guardian počet mrtvých: „V tuto chvíli máme zprávy o čtyřech mrtvých a několika dalších postřelených.“ Smrt údajné páté oběti, zabité ale na jiném místě, zatím není oficiálně potvrzena.

Policie uvedla, že muž jí byl velmi dobře znám. Byl členem motorkářského gangu. V době útoku měl na těle náramek monitorují jeho pohyb - v lednu byl podmínečně propuštěn z vězení.

Motiv činu zatím není známý, uvedl komisař Rece Kershaw: „Stále se ještě pokoušíme určit jeho záměry a motivaci.” Dodal, že nešlo o teroristický čin Naznačil, že se možná sám pokusil vydat se policii.

Svědek John Rose řekl ABC, že viděl střelce, který měl brokovnici s upilovanou hlavní: „Střílel do všech místností, vešel do každé místnosti a někoho hledal. Po všech střílel. Pak jsme ho viděli spěchat pryč. Naskočil do svého pick-upu toyota a spěchal pryč.“ Podle něj vešel do hotelu úplně klidný.

Reports an active shooter in Darwin CBD with up to 20 shots fired and people injured ... confusing scenes with tree on fire and roads blocked. pic.twitter.com/4WY2hVE2b3