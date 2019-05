Ve čtvrtek zemřeli při sestupu jižní cestou dva Indové, 52letý Kalpana Das a 27letý Nihal Bagwan. Místní organizátor výstupu Kašav Paudel řekl agentuře AFP, že Bagwan „uvízl v zácpě na více než 12 hodin a byl vyčerpaný“.

Další čtvrteční obětí je 65letý rakouský horolezec, který zemřel na severní tibetské straně hory. Už ve středu zemřeli 55letá Indka Andžali Kulkarniová a 55letý americký horolezec Donald Lynn Cash. Ten podle organizátora výstupu dostal při sestupu výškovou nemoc. Na vrcholu hory je jen třetina kyslíku ve srovnání s množstvím u hladiny moře. Netrénovaní lidé tam bez kyslíkového přístroje vydrží jen pár minut.

Syn Kulkarniové Šantanu řekl, že zácpa vznikla nad nejvyšším táborem čtyři, který se nachází v osmitisícové výšce. Sama byla zkušenou horolezkyní, dlouho organizovala výpravy a nechala toho jen proto, aby mohla také zdolat vrchol nejvyšší hory.

Za mrtvého je považován i irský profesor Séamus Lawless, který se zřítil 16. května.

K vrcholu směřovalo tento týden asi 320 lidí, kteří pod ním vytvořili frontu v oblasti známé jako „zóna smrti“, uvedl na Instagramu horolezec Nirmal Purdža.

The world's highest queue. Climbers go crampon-to-crampon to reach Mount Everest summit #mountains #Everest pic.twitter.com/W9chhZyhcu