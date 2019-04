Shahraveshová byla zadržena v březnu na letišti v Dubaji, když přiletěla se svou dcerou Paris na pohřeb svého bývalého manžela – portugalského bankéře. Ten podlehl 3. března v 51 letech rozsáhlému infarktu.

Za muže byla provdaná 18 let a mají spolu 14letou dceru. Ve Spojených Arabských emirátech žili osm měsíců. Muž měl kontrakt pro banku HSBC. Laleh Shahraveshová se krátce před vypršením manželova kontraktu vrátila zpět do Velké Británie s tím, že muž přijede za nimi, jakmile mu pracovní závazek skončí. Jenže po odjezdu manželky si začal románek s jinou ženou a místo svého návratu poslal manželce žádost o rozvod a v emirátech zůstal a zakrátko se opět oženil.

Když Shahraveshová na Facebooku objevila po letech fotografii manžela a jeho nové ženy v jejich svatební den, neudržela nervy na uzdě a napsala k tomu: „Doufám, že půjdeš pod zem, idiote. Nechal jsi mne kvůli tomuhle koni.“ Jenže nová manželka na její komentář upozornila dubajské úřady. Ve Spojených arabských emirátech platí velmi přísný kybernetický zákon, kdy člověk může být za pomlouvačný status uvězněn. To, že text byl napsán v Británii, na věci nic nemění.

