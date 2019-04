Haftarovy síly postupující z Benghází na východě země se pokoušejí zaútočit na Tripolis z několika stran. Polní maršál tažení označil za ”vítězný pochod, který otřese zemí”. Nařídil také jednotkám, aby nestřílely na civilisty: „Kdokoli pozvedne bílý prapor, je v bezpečí.“

Jednotky se prý se dostaly na západ od metropole, kde ovládly kontrolní stanoviště u města Zavíja vzdáleného asi 30 km od Tripolisu. Místní milice je podle agentury AFP vyhnala.

Již ve čtvrtek večer LNA oznámila, že zajistila kontrolu nad městem Gharján asi 50 kilometrů jižně od Tripolisu a dál postupuje. Představitel úřadů v Gharjánu řekl, že obě strany se snaží vyhnout konfrontaci.

Kolona vojenských vozidel v Libyi

FOTO: Reuters TV, Reuters

Vláda v Tripolisu ve čtvrtečním prohlášení uvedla, že vydala „pokyny k vyhlášení pohotovosti ve všech armádních a bezpečnostních silách podléhajících vládě”.

Obyvatelé třetího největšího města v zemi Misuráty uvedli, že ozbrojené skupiny se z města začaly přesouvat do Tripolisu.

Generální tajemník OSN vyjádřil nad vývojem situace znepokojení. „Není tu vojenské řešení. Jen vnitrolibyjský dialog může vyřešit libyjské problémy, řekl António Guterres a vyzval ke klidu. Kvůli postupu LNA se v pátek na žádost Velké Británie sejde Rada bezpečnosti OSN.

I am deeply concerned by the military movement taking place in Libya and the risk of confrontation. There is no military solution. Only intra-Libyan dialogue can solve Libyan problems. I call for calm and restraint as I prepare to meet the Libyan leaders in the country.