V Bombaji odhalili síť pašeráků lidských embryí

Indická policie prošetřuje případ sítě pašeráků, kteří se zaměřili na pašování lidských embryí. Stalo se to poté, co byl na letišti v Bombaji odhalen občan Malajsie, který v kufru snažil provézt lidské embryo. To bylo uložené ve speciální dóze, napsala BBC.