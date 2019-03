Vrah z mešit v Christchurch se chce hájit sám

Muž podezřelý z útoku na mešity na Novém Zélandu se chce před soudem hájit sám. Novozélandskému deníku The New Zealand Herald to sdělil jeho přidělený obhájce. Osmadvacetiletý Australan Brenton Tarrant, který si již v sobotu vyslechl obvinění z vraždy, jej prý jeho úkolu zprostil.