rm, ČTK, CNN, Právo

To se ale nestalo – na 17minutovém videu je vidět, jak útočník klidně přebíjí, zatímco vyděšený dav se snaží dostat z dostřelu. Podle očitých svědků chodil po zuby ozbrojený Australan Brenton Tarrant z jedné místnosti do druhé a střílel na každého, na koho narazil.

Ozbrojenec byl oblečený v černém a měl poloautomatickou zbraň bíle popsanou nějakými vzkazy a hesly, řekl Len Peneha, který žije vedle mešity. Zevnitř budovy slyšel desítky výstřelů a viděl lidi v panice vybíhat ven. Když muž uprchl, Peneha vešel do mešity a snažil se pomoci.

„Všude jsem viděl mrtvé,“ řekl a dodal, že pětici zraněných poskytl útočiště u sebe doma. „Nechápu, jak mohl někdo něco takového udělat. Žiju v sousedství už pět let a lidé, kteří navštěvují mešitu, jsou přátelští. Zkrátka to nechápu,“ uvedl Peneha.

Přeživší, který si nepřál být jmenován, vypověděl stanici CNN, jak muž stojící těsně vedle něj dostal zásah do hrudi. „Krev na mě vyšplíchla a já si pomyslel: bože, teď mě dostane,“ řekl.

Čtrnáctiletý Idris Khairuddin si v první chvíli myslel, že rámus přichází od stavebních dělníků. Pak uviděl, jak se dav s křikem dává na útěk. „Mého strýce střelil do zad. Doufám, že to není vážné zranění. Je to poprvé, co jsem tento týden zašel do mešity. Ještě teď se třesu. Utrpěl jsem trauma,“ řekl listu The Sun.

Farid Ahmed se skryl pod lavicí a viděl, jak střelec kosí prchající palbou.

„Věděl jsem, že nemám šanci utéct. Tak jsem se horní polovinou těla zasunul pod lavici, a i když mi nohy trčely ven, snažil jsem se nedýchat. Zásobník vyměnil celkem sedmkrát. Pořád znělo prásk, prásk, prásk a pak ticho, jak přebíjel,“ řekl Farid Ahmed. Další ze svědků Carl Pomare řekl televizi ABC, že zrovna projížděl okolo mešity v autě, když střelba začala.

„Slyšel jsem rychlou střelbu, jako z poloautomatické pušky. Lidé běželi přímo naproti mně, viděl jsem, jak byli někteří střeleni do zad, padali jako kuželky,“ dodal.

S kolegy z práce pak vystoupili o sto metrů dále z vozů a pomáhali zraněným, mezi nimiž byl muž a jeho pětiletá dcera. „Oba byli postřeleni, nevím, jestli přežili. Lidé nám umírali před očima. Kolega Mark držel jednoho muže, říkal mu, že to bude v pořádku, ale zemřel mu v náručí.“

Nějakých deset minut pomáhali sami. „Nikde žádná policie nebo sanitka, seběhlo se to tak rychle,“ dodal. Asi za 15 minut dorazily ozbrojené složky, ale pak zase nemohly najet ambulance, dokud nebude oblast zajištěna. Devětatřicetiletý Rahimi Ahmad šel do mešity Al Noor s jedenáctiletým synem – tak jako každý pátek. Hoch si hrál venku, když střelba vypukla. Jeden z věřících ho popadl a utekl s ním do domu v sousedství. Co se stalo s jeho otcem, zatím nikdo netuší, napsal deník The New Zealand Herald. „Chci jen vědět, že je v bezpečí, modlím se a doufám, že zavolá,“ řekla jeho žena Azila. Její muž pochází z Malajsie a rodina žije v Christchurchi pět let.

Ahmad Al-Mahmoud viděl, jak se lidé snaží vyrazit zamčené dveře a rozbít okna, aby mohli uprchnout. „Snažili jsme se dostat co nejvíc lidí pryč, a dveřmi to nešlo, tak přišla na řadu okna,“ dodal.

Obrovské štěstí měl bangladéšský kriketový tým, který zrovna mířil do mešity Al Noor autobusem, aby se pomodlil přes zápasem. „Unikli jen těsně,“ řekl kondiční trenér mužstva Mario Villavarayen. Hráči se ukryli v bezpečí v hotelu, ale byli v šoku.