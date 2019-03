Novinky

„Nikdy bych žádné drogy nevzal a nesnažil se je propašovat,“ prohlásil Vlček před soudem. Tvrdil, že se v létě roku 2017 setkal v jedné londýnské hospodě se dvěma muži. Ti mu prý měli nabídnout, že mu pomohou s uspořádáním výstavy jeho uměleckých děl.

O pár dnů později se s nimi Vlček setkal v jiné hospodě. „Chtěli, abych jim přinesl zlato a diamanty z Johannesburgu,“ řekl u soudu. Muži mu měli tvrdit, že přeprava cenností je legální a žádné nebezpečí mu nehrozí.

Czech man told police he was smuggling gold and diamonds | @PaulJohnstonRG | https://t.co/oB2KfchWeR pic.twitter.com/8YwAQ0Ylcq — The Royal Gazette (@TheRoyalGazette) 8. března 2019

Z pasových dokladů vyplývá, že Vlček byl v Johannesburgu od 6. do 13. září 2017. Potvrdil, že dostal „dva nebo tři“ balíčky, se kterými se vrátil do Londýna. Z jeho výpovědi vyplývá, že se do balíčků nepodíval, myslel si, že obsahují uvedené zlato a diamanty. Po příletu do Londýna se u něj zastavil jeden z mužů a požádal ho, aby balíčky převezl na Bermudy.

„Řekl jsem jim, že je mi to všechno divné, ale jim se podařilo mě přesvědčit,“ popsal. Z Londýna přes tablet telefonoval s mužem, který se mu představil jako člen bermudské vlády. „Vypadal velmi důvěryhodně. Mluvili jsme o umění, o zlatě a diamantech,“ popisoval soudu Vlček. Přiznal, že mu slíbili pěknou sumu, pokud balíčky s diamanty a zlatem na Bermudy přiveze. Obviněného Čecha nakonec zlákala finanční odměna. „Věřil jsem mu a vydal jsem se na cestu,“ řekl.

Susan Mulliganová, advokátka Vlčka, se obviněného ptala, proč bylo podle něj legální cestovat s diamanty a zlatem pečlivě ukrytými v zavazadle. „Aby je nikdo neukradl, nebo se neztratily,“ odpověděl Vlček. Soudu řekl, že zavazadla, která si s sebou přivezl na Bermudy, mu byly dány v Londýně „různými lidmi“.