Po loňském summitu, kde se Trump a Kim setkali poprvé, začala KLDR rozebírat budovu na kolejích, kde se připravovaly kosmické rakety ke startu, i testovací stolici pro zkoušky raketových pohonů. Zatímco kosmodrom se využíval k vynášení satelitů, na stolici se zkoušely i motory pro severokorejské balistické rakety. [celá zpráva]

Satelitní záběry z 2. března, které vyhodnotili experti z univerzity Johnse Hopkinse, ukazují, že obnova probíhala v druhé půlce února, tedy ještě před letošním setkáním Kima a Trumpa ve Vietnamu.

Na snímku, který byl pořízen ještě před zahájením summitu, je už vidět obnovená budova pro přípravu raket. Sice ještě není celá zastřešená, ale má nový nosník. Stojí u ní dva jeřáby a zmizel od ní stavební materiál. Budova je zřejmě vyšší než původní. Nové střechy jsou na budovách pro skladování paliva a okysličovadla. Obnovena byla i testovací stolice pro zkoušky raketových motorů.

Testují, kam až mohou zajít



I když krok ukazuje na zhoršení vztahů mezi Severní Koreou a USA, protože Kim Trumpovi loni slíbil, že nechá Sohe rozebrat, podle editorky 38North Jenny Townové to nemusí automaticky znamenat, že se KLDR vrací k programu vývoje balistických raket. Připomněla, že z kosmodromu nikdy nebyla vypuštěna žádná balistická raketa. „Tento rozdíl je důležitý,“ řekla BBC Townová.

Mnozí odborníci však tvrdili, že severokorejský kosmický program a vynášení satelitů slouží ve skutečnosti k testování výkonu raket.

Obnovená testovací stolice na kosmodromu Sohe

FOTO: Digital Globe, Reuters

„Severokorejci nenahlížejí obnovu (kosmodromu) jako součást svého raketového programu, ale jako na svůj civilní kosmický program. Opakovaně to rozlišovali už v minulosti,“ dodala Townová s tím, že obnova kosmodromu ukazuje na ochlazení vztahů a absenci důvěry.

BBC zmiňuje experty, podle nichž Severní Korea tímto krokem testuje, kam až může zajít a jak velkou prokáže Trump trpělivost.

Dvoudenní rozhovory Trumpa s Kimem v Hanoji skončily bez výsledku, nebyla podepsána ani žádná obecná deklarace. Trump z nich odešel, protože Severokorejci nabízeli jen rozebrání jaderného největšího střediska v Jongjonu, odkud pochází veškeré plutonium a celkem asi 60 procent jejich štěpného materiálu, ale ne likvidaci všech jaderných zařízení. [celá zpráva]

USA hrozí dalšími sankcemi



V úterý bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton pohrozil Severní Koreji, že může čelit dalším sankcím. Dodal, že Washington by měl sledovat, zda Pchjongjang plní svůj závazek ze Singapuru denuklearizovat: „Jestliže to nejsou ochotni udělat, pak si myslím, že se Trump vyjádřil velmi jasně. Neuniknou z drtivých ekonomických sankcí, které na ně byly uvaleny, a my se zaměříme na to, jak je ještě zesílit.“

Pozorovatelé ale dodávají, že uvalení dalších sankcí by mohlo zcela zmařit současné mírové úsilí. „Severní Korea pokaždé reagovala na uvalení dalších sankcí stejně vzdorně. Uvalení nových sankcí teď jen zmenší to, čeho by mohli politici dosáhnou při vyjednávání,“ upozornila Townová.