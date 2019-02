Novinky

Neautorizované video zachycuje muže se zvednutýma rukama, jak ho napřed dvakrát udeří do obličeje a pak kopnou do hlavy. Pokoušejí se ho chránit vojáci.

Video, kde má pilot zavázané oči, zveřejnila pákistánská armáda, ale zanedlouho ho stáhla poté, co si Indie stěžovala, že podobné záběry zajatců jsou v rozporu s ženevskými konvencemi. Mluvčí pákistánské armády generál Asif Ghafúr uvedl, že se s pilotem „zachází podle norem vojenské etiky“.

Pákistán ve čtvrtek ráno uvedl, že sestřelil dvě indické stíhačky a zajal dva indické piloty, z nichž jeden skončil v nemocnici. [celá zpráva] Pak ale uvedl, že zajal jen jednoho pilota. Jeden ze sestřelených strojů prý dopadl na indickou stranu Kašmíru.

Indický MiG-21

FOTO: Profimedia.cz

Indie přiznala ztrátu jednoho letadla. „Bohužel jsme při akci ztratili jeden Mig-21 Bison. Jeden pilot je nezvěstný,“ uvedlo ministerstvo zahraničí. Současně oznámilo, že se podařilo sestřelit jeden pákistánský letoun, Pákistán ale žádnou ztrátu svého stroje nepřiznal.

Kvůli střetům Pákistán uzavřel svůj vzdušný prostor, což aerolinky dodržují, jak ukázal server FlightRadar. Indie to neudělala, ale Air Canada zrušila nejméně jeden let do Indie.

Pákistánci se v Karáčí radují ze sestřelu indického stroje

FOTO: Akhtar Soomro, Reuters

Indie ale vyhlásila stav ohrožení na železnici, především v oblasti Kašmíru. Nejvyšší ohrožení bylo vyhlášeno také v metru v Dillí.

Indie vzdušnými útoky reagovala na teroristický útok v Kašmíru, kde v půlce února člen organizace Džaíš-e-Muhammad najel do kolony vojsk ministerstva vnitra a přes čtyřicet jich zabil. Indie tvrdí, že organizace chystá i další atentáty, a proto cílila na její tábory v Pákistánu.