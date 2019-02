Novinky, ČTK

Agentura TASS s odkazem na severokorejský diplomatický zdroj uvedla, že Kimův vlak vyjel z Pchjongjangu v sobotu kolem 17 hodin místního času (9:00 SEČ) a čeká ho trasa dlouhá 4500 kilometrů. Urazit by ji měl za více než 48 hodin.

V době Kimova příjezdu bude ve Vietnamu uzavřen 170kilometrový úsek dálnice vedoucí od hraničního přechodu s Čínou do Hanoje. Podle agentury AP je z těchto opatření zřejmé, že Kim do Vietnamu pravděpodobně přicestuje přes Čínu a ve městě Dong Dang přesedne z vlaku do auta, které jej převeze do metropole.

Vietnamští dělníci usilovně pracují na trati ve městě Dong Dang, kam má přijet Kimův vlak

Zdroje agentury Reuters už minulý týden uvedly, že Kim přijede do Hanoje dva dny před setkáním s Trumpem. Schůzka obou státníků se má podle Bílého domu konat 27. a 28. února a půjde o druhé setkání po historické prvním v Singapuru loni v červnu.

Schůzka Kima s Trumpem se uskuteční v koloniální budově Tonkinského paláce v centru Hanoje, nebo v hotelu Metropole.