Podle agentury Reuters je to poprvé, co se cena, pojmenovaná po britském ochránci lidských práv, zaměřila na situaci uprchlíků a byla udělena někomu, kdo trpěl kvůli politice západního státu.

"Není snadné bojovat za svá práva na takovém místě. Mé poselství všem uprchlíkům po celém světě zní: mluvte směle o svých právech bez ohledu na to, kam vás pošlou. Mluvte směle a snažte se překonat svůj strach," řekl Muhammad, který dostal povolení odcestovat do Ženevy k převzetí ceny.

Muhammad utekl v roce 2013 před občanskou válkou v Dárfúru na západě Súdánu. Odletěl do Indonésie a nastoupil na loď plující do Austrálie, ale po šesti dnech na moři jej zadržely australské úřady a deportovaly ho na Manus. Během pěti let se stal hlavním hlasem tamních uprchlíků tím, že líčil život v detenčním centru v mluvených příspěvcích, na Twitteru a v rozhovorech s novináři. Jeho podcast "The Messenger" s více než 4000 namluvenými příspěvky, zaslaných aplikací WhatsApp z detenčního centra, získal v roce 2017 v Austrálii cenu pro nejlepší rozhlasový fejeton.

The award is not for me, personally. I am honoured to accept this award on behalf of my brothers and sisters across the world who have been part of my journey. I accept this award on behalf of all those asylum seekers and refugees who have been wrongly been kept on Manus & Nauru. pic.twitter.com/0xasYtNkiM