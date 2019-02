Odpadní nádrž náležící k dolu na železnou rudu byla ve svahu. Z videa je patrné, jak rychle se začala země nad nádrží propadat a masa z ní se vyvalila ven. Na travnaté ploše i pod ní se nacházelo mnoho lidí, které tekoucí bahno strhlo.

Its incredible to see how the mud was spreading so fast and so fiercly from the damm in Brumadinho, mg, brazil. #JornalNacional pelo #GloboPlay https://t.co/wkDHx45Xku