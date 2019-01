Pondělní úplné zatmění Měsíce okořenila nečekaná událost. Pozorovatelé úkazu zaznamenali v jednu chvíli kratičký záblesk v okrajové části kotouče. Do Měsíce totiž v tu chvíli narazil asteroid. Uvedl to server space.com. Celý článek Do Měsíce během zatmění narazil asteroid»