Wuová při výstupu na 3952 metrů vysokou horu nepoužívala žádné turistické či vysokohorské vybavení, ostatně tak to měla při svých výstupech ve zvyku. Tentokrát však na svůj koníček doplatila.

Nouzové volání žena provedla během soboty. Své kamarádce prostřednictvím satelitního telefonu sdělila, že spadla do dvacetimetrové rokle a způsobila si zranění, která jí brání v pohybu.

'Bikini hiker' who climbed mountains in barely-there swimwear freezes to death https://t.co/xhlsrBJ2W9 pic.twitter.com/BnpXaxP6CH