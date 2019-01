Novinky

Loď na svou sedmidenní plavbu vyrazila z floridského přístavu Port Everglades. Tragédie se odehrála ve chvíli, kdy se kolos nacházel u Haiti. Chlapec si zapomněl kartu, která slouží k odemčení kajuty. Rozhodl se, že se do ní dostane venkem přes balkón. Kaskadérský kousek mu nevyšel, mladík se zřítil a utrpěl těžká zranění.

Přes okamžitou péči lékařů nakonec zemřel, napsal list Miami Diario. Tragédii potvrdila nejen společnost Royal Carribean Cruises, která loď provozuje, ale také policie.

Pro loď je to nepříjemná situace, během tří týdnů je to druhá tragédie, která ji postihla. Na Boží hod vánoční z paluby beze stopy zmizel dvacetiletý zpěvák Arron Hough. Vystupoval v muzikálu Pomáda, který se na Harmony of the Seas uvádí. Na bezpečnostních kamerách byl naposledy zachycen na palubě číslo pět kolem čtvrté hodiny ráno. Od té chvíle se po něm doslova země slehla. [celá zpráva]

Obří loď pojme 6360 cestujících a 2100 členů posádky. Kolos je sedmdesát metrů vysoký a má hmotnost 120 tisíc tun. Šestnáctipodlažní plavidlo je dlouhé 362 metrů a výtlak má 226 tisíc tun.

Tragédie nejsou výjimečné

Zmizení nebo nehody s tragickými následky nejsou na zaoceánských lodích ničím výjimečným. Od konce loňského listopadu zmizelo podle serveru Focus z palub lodí pět lidí.

Ačkoliv plavební společnosti tvrdí, že jejich výletní lodě patří k nejbezpečnějším, jaké kdy brázdily moře a oceány, ročně během luxusních plaveb beze stopy zmizí přes dvě desítky lidí, uvedl Focus. Od roku 2000 je na zaoceánských lodích registrováno 315 takových případů, uvedl profesor námořních studií Ross Klein z kanadské univerzity Newfoundland. [celá zpráva]

Většinu případů tvoří nehody, za nimiž stojí alkohol, a sebevraždy. „Je však znepokojující, že v asi 30 procentech všech případů neexistuje žádný údaj o tom, co se mohlo cestujícím stát,“ řekl Klein.