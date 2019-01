Mladá Saúdka dostala od OSN status uprchlíka, s otcem se odmítla setkat

Osmnáctiletá Saúdská Arabka Rahaf Kunúnová, která utekla od rodiny do Thajska, dostala od OSN status uprchlíka. Uvedla to ve středu stanice BBC s odvoláním na australskou vládu. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) předal její případ Austrálii, kam by se mohla přestěhovat.