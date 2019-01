Alžírsko už nebude přijímat žádné Syřany

Alžírsko zakázalo vstup do země Syřanům, kteří se tam dostávají přes jižní hranici s Mali a Nigerem. Snaží se tak zabránit tomu, aby se do tohoto severoafrického státu dostali členové poražených povstaleckých skupin, které podle vlády v Alžíru představují bezpečnostní riziko. Uvedl to ve středu zástupce alžírského ministerstva vnitra.