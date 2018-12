znk , Novinky, ČTK, BBC, Právo

Vlna tsunami, která udeřila v sobotu večer místního času na pobřeží z obou stran Sundského průlivu mezi ostrovy Jáva a Sumatra, zabila na 430 lidí, přes 1400 jich zranila a nejméně 128 dalších se nadále pohřešuje. [celá zpráva]

Seismologové se obávají, že kráter sopky je velmi nestabilní a mohl by přijít další výbuch či jiná aktivita vedoucí k vzedmutí nebezpečné vlny. Okruh, v němž by se nikdo neměl pohybovat, byl proto rozšířen na pět kilometrů. Z vytyčené oblasti jsou přesměrovány všechny lety.

„Od 23. prosince aktivita neustala...Předpokládáme další eskalaci,” uvedl podle Reuters tajemník indonéské geologické agentury Antonius Ratdomopurbo.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Letecké záběry na pobřeží Sumatry zdevastované vlnou tsunami

Živel zničil stovky domů a přes 16 tisíc lidí bylo evakuováno. Za příčinu vlny, která podle svědků místy dosáhla tří až pěti metrů výšky, je považován výbuch místní sopky Krakatoa, po němž následoval podmořský sesuv půdy.

Indonéská meteorologická, geofyzikální a klimatologická agentura v úterý večer místního času vyzvala lidi, aby se zdržovali ve vzdálenosti nejméně 500 metrů od pobřeží Sundského průlivu.

Varování nepřišlo

Je možné, že oblast zasáhne silný déšť doprovázený velkými vlnami, upozornila šéfka agentury Dwikorita Karnawatiová. „Veškeré tyto okolnosti by mohly mít za důsledek sesuv na skalách kráteru do moře a obáváme se, že by to mohlo vyvolat další tsunami,“ doplnila.

Video

Záznam: Indonésii zasáhla ničivá vlna tsunami

Místní obyvatelé byli vlnou zaskočeni, protože nedostali varování, jaké dostávají v případě hrozby tsunami v důsledku zemětřesení. Vlně totiž nepředcházely otřesy půdy, na které systém varování reaguje.

Bóje s čidly jsou nefuknční



Stanice BBC připomněla, že bóje na hladině, které jsou součástí varovného systému a mají měřit proudění vody a výšku vln, nejsou kvůli nedostatečným financím, vandalismu a technickým problémům už šest let funkční. Experti ovšem zdůraznili, že i kdyby byly bóje rozmístěny poblíž vulkánu Krakatoa, varování by vzhledem k malé vzdálenosti sopky od pobřeží přišlo jen s minimálním předstihem. Indonéské úřady už ale slíbily, že nainstalují nový systém, který bude schopen upozornit obyvatele i na podmořské sesuvy půdy a sopečné výbuchy.

Faktem zůstává, že nic netušící místní obyvatelé si v sobotu večer užívali koncertů a oslav na pobřeží. „Po tsunami nebyla ani stopa, když jsme byli na pláži. Moře neustoupilo,“ svěřila se se svým hrůzným zážitkem Tati Hayatiová, která si užívala s deseti přáteli klidný večer na pláži. „Byl klid, jasno a úplněk,“ řekla. Najednou ale zaznamenala rychlé vlny mířící k pobřeží. Jiní obyvatelé postižené vesnice Sumur popsali, že se k nim blížila „bílá vodní stěna“, která rvala kořeny stromů.

Sama Hayatiová se v té chvíli rozběhla k autu, podařilo se jí nastoupit, ale vlně neujela. Její vůz zasáhly tři vlny, rozbily zadní okénko a do vozu začala téct voda. „Byli jsme uvězněni. Auto se houpalo ve vlnách a mysleli jsme si, že zemřeme,“ řekla. „Skoro jsme nemohli dýchat, když se mi podařilo odemknout dveře a voda začala ustupovat. Vylezli jsme z auta a utíkali do bezpečí,“ doplnila.

Málo léků i vody hrozba epidemie

Záchranáři, kteří k pátrání po přeživších používají i drony, stále prohledávají trosky s pomocí psů. Deník The Daily Mail s odkazem na zaměstnance místních charit napsal, že zásob léků a čerstvé vody rychle ubývá. Děti trpí horečkami a bolestmi hlavy a stěžují si na žízeň.

„Máme méně léků než obvykle a nemáme dostatek pitné vody. (Zranění) potřebují jídlo, lidé spí na podlaze,“ přiblížil situaci doktor Rizal Alimin z nevládní organizaci Aksi Cepat Tanggap.

Dalším problémem je riziko epidemie, protože vzhledem k těžce poškozeným silnicím a špatnému počasí se z ulic nedaří odvážet stovky mrtvol. „Nejdůležitější teď pro nás je zachránit životy a evakuovat těla, než se začnout rozkládat,“ dodal Harmensyah, jeden ze záchranářů.

Obyvatelka vesnice Sumur uprostřed trosek. Ve výřezu muž po nalezení svého příbuzného mezi oběťmi tsunami.