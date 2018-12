Benedicte se narodila 31. října matce, která se nakazila ebolou a porod nepřežila. Šest dnů po narození se u novorozence projevily příznaky této nebezpečné krvácivé horečky.

Lékaři dívku ve středisku pro nakažené ebolou ve městě Beni léčili pět týdnů, poskytovali jí nepřetržitou péči, a nakonec se jim ji podařilo vyléčit. Ve středu si ji mohli odvézt příbuzní.

„Její otec Thomas byl citově velmi rozrušený, je to jeho první dítě,“ řekla mluvčí konžského ministerstva zdravotnictví.

Podobné případy jsou velmi vzácné, protože děti mají menší šanci na přežití, než je šedesátiprocentní průměrná šance u poslední epidemie eboly, která zasáhla Kongo a nejtvrději postihla právě Beni.

https://t.co/o3mCsFQndx @MinSanteRDC miracle #baby The youngest person healed came out of the #Beni #Ebola Treatment Center Wednesday, December 12, 2018. born Oct 31, 2018, admitted at age 6 days to CTE after her mother, a confirmed case of Ebola, died during childbirth pic.twitter.com/KFQ0gd8EKZ