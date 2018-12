„Jménem Nového Zélandu bych ráda vyjádřila upřímnou soustrast rodině Grace. Vaše dcera u nás měla být v bezpečí, a nebyla. Je mi to líto a omlouvám se,“ řekla se slzami v očích novozélandská premiérka na tiskové konferenci.

Britská batůžkářka Millaneová, která po dokončení vysokoškolských studií cestovala kolem světa, se ztratila na začátku prosince. Po týdnu bylo nalezeno její tělo na předměstí Aucklandu.

Zavražděná Grace Millaneová

FOTO: Profimedia.cz

Šestadvacetiletý vrah turistky byl dopaden a stanul před soudem, jeho identita však zveřejněna nebyla.

"Your daughter should have been safe here and she wasn't and I'm sorry for that"



New Zealand PM Jacinda Ardern holds back tears talking about the murder of British tourist Grace Millane



