Satelity objevily v Severní Koreji 13 tajných laboratoří na výrobu jaderných zbraní

Týmy analytiků objevily na území Severní Koreje třináct dosud neznámých tajných pracovišť, která se zabývají vývojem a výrobou raket a raketové techniky, napsala to agentura AP s odkazem na zprávu Centra strategických a mezinárodních studií (CSIS - Center for Strategic and International Studies).