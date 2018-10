tcs, Novinky, ČTK

Incident se na výzkumné stanici na ostrově Krále Jiřího odehrál 9. října. [celá zpráva] Během oběda Sergej Savickij v kantýně zabodl nůž do hrudi svářeči Olegu Beloguzovovi. Pak se odešel na vedení stanice Bellingshausen udat, zatímco kolegové přivolávali pomoc pro zraněného, který se zhroutil na podlahu. Podle svědků byli oba muži posíleni alkoholem.

Oleg Beloguzov

FOTO: Profimedia.cz

Beloguzov byl s vážným poraněním urychleně letecky přepraven do nemocnice v Chile. „Naštěstí zranění nebylo smrtelné, život našeho spolupracovníka je mimo ohrožení,“ řekl listu Moskovskij komsomolec ředitel Arktického a antarktického výzkumného ústavu Alexandr Klepikov.

Zraněný se nyní zotavuje v péči petrohradských lékařů. Případ odmítl komentovat, jen deníku potvrdil, že útočníka považuje za svého „osobního nepřítele“. Savickij byl mezitím odeslán také do Petrohradu, kde mu soud uložil domácí vězení až do 9. prosince, kdy se bude jeho případ projednávat před soudem. Za pokus o vraždu mu hrozí až 15 let vězení.

Polární stanice Bellingshausen

FOTO: Profimedia.cz

Zda se důvodem krvavé rozmíšky skutečně staly předčasně prozrazené zápletky knih, anebo spíše šlo o dlouhodobější zášť vzniklou během čtyř let společně strávených v ledové pustině, zřejmě ukáže až další vyšetřování. Na někdejší sovětské stanici nyní zůstává 12 lidí.

Pojmenovaná je po mořeplavci, který je považován za objevitele Antarktidy. Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen, zvaný také Fadděj Faddějevič Bellingshausen, byl původem Němec z Pobaltí. V carském námořnictvu dosáhl hodnosti admirála.