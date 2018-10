„Satelitní snímky ukazují, že i přes formální závazky uvedené v Pchjongjanské deklaraci nedošlo od 3. srpna k žádné další aktivitě. Ani na vertikálním stanovišti pro testování motorů, ani na odpalovací rampě,” uvádí na svých stránkách organizace 38 North.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un při zářijovém setkání s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem slíbil, že KLDR za účasti mezinárodních expertů střelnici trvale rozebere. [celá zpráva]

