Živel si podle televize TBS vyžádal šest obětí. Je mezi nimi 71letý muž, který byl nalezen pod troskami zříceného skladiště, či sedmdesátník, který spadl ze střechy svého domu. Televize NHK oznámila, že dalších 126 lidí bouře zranila. Jsou mezi nimi lidé, které na nádraží v Kjótu pořezalo sklo, když se zřítila část skleněné střechy.

Dům v Ósace poškozený tajfunem Jebi

FOTO: Kyodo, Reuters

Jebi jako první zasáhl ve 14:10 (7:10 SELČ) Kobe. Je už 21. letošním tajfunem a je podle agentury Bloomberg nejsilnější bouří za 25 let, kdy si úder tajfunu vyžádal 48 obětí. Vítr na Šikoku zatím dosáhl rychlosti 166 km/h, v nárazu v prefektuře Wakajama na Honšú však bylo naměřeno 206 km/h, což znamená že spadá do druhé nejsilnější kategorie na škále japonského meteorologického úřadu.

Tajfun Jebi v Japonsku

FOTO: Mapy.cz

Vlny bičují rybářský přístav Aki.

FOTO: Kyodo, Reuters

Této síly tajfun dosáhl naposledy v roce 1993. Očekává se, že při přílivu stoupne hladina moře až na 2,8 metru, což je více než v roce 1961, kdy tajfun Nancy zabil 194 lidí, uvedl list Mainiči.

Kvůli tajfunu byla nařízena rozsáhlá evakuace, protože postihl jednu z nejhustěji obydlených oblastí. Doporučena byla 1,5 miliónů lidí, neboť hrozí záplavy a sesuvy půdy.

Vysoké vlny v přístavu Aki

FOTO: Ichiro Banno, ČTK/AP

Už v úterý ráno v oblasti napršelo 87 mm, do středečního rána však může podle předpovědi činit úhrn srážek až 50 cm.

Zavřeno bylo letiště Kansai v ósacké prefektuře, které leží na umělém ostrově a bylo zaplaveno. Zrušeno bylo na 700 letů. Do mostu, který spojuje letiště Kansai s pevninou, narazil kvůli silnému větru malý tanker o výtlaku 2591 tun a poškodil ho. Tanker byl prázdný, takže další škody nevznikly a také posádka vyvázla bez zranění, sdělila japonská pobřežní stráž.

Následky tajfunu Jebi v Ósace - převrácená auta, zaplavené silnice.

FOTO: Kota Endo, ČTK/AP

Japonské dráhy zastavily vlaky na několika hlavních tratích, nejezdí ani šinkansen mezi Ósakou a Okajamou a zrušeno bylo i mnoho spojů mezi Tokiem a Ósakou. Nevyplouvají ani trajekty mezi oblastí Kansai a ostrovem Šikoku.

Dvojice pozoruje vlny bičující pobřeží města Širahara v prefektuře Wakajama na Honšú.

FOTO: Yosuke Mizuno, ČTK/AP

Bez proudu je půldruhého miliónu odběratelů. Toyota zastavila výrobu ve většině svých závodů, Honda pak v továrně v Suzuce. Některé závody ponechaly uzavřené i firmy Kyocera, Murata, Panasonic a Shiseido. Uzavřené zůstaly i školy.

11:50 am. Eyewall of #Typhoon #JEBI very close. Extremely turbulent. Debris flying. In Gobo. 973 mb. #HurricaneMan pic.twitter.com/4ZGR5YfGS9