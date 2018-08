Afghánské úřady útok potvrdily s tím, že si vyžádal desítky mrtvých a nejméně sto zraněných.

Tálibové zaútočili okolo druhé ráno, ukrývali se v domech v obytných čtvrtích a na ulicích zaútočili na afghánské bezpečnostní síly, řekl agentuře AP velitel policie v provincii Faríd Ahmad Mašal. Podle obyvatel Tálibán ovládl kontrolní stanoviště na ulicích.

Boje byly velmi tvrdé a nakonec muselo být na pomoc přivoláno letectvo. Nasazeny byly i vrtulníky a drony poskytnuté Američany.

VIDEO: Taliban militants have launched an attack on an Afghan provincial capital and heavy fighting is under way as security forces try to beat them back pic.twitter.com/EuEuofX1lt