„Slyšeli jsme, že se oženil s dcerou Mohammeda Atty. Nejsme si jisti, kde je. Ale mohl by být v Afghánistánu,“ řekl Ahmad al-Attas.

Hamza bin Ládin je synem jedné ze tří přeživších manželek Usámy bin Ládina. Ty se po smrti hlavy teroristické organizace vrátily do Saúdské Arábie, kde dostaly azyl. O místě pobytu Hamzy se neví.

Západní tajné služby se na něj zaměřily, neboť Hamza v síti Al-Káidy začíná hrát klíčovou roli. Je zřejmě zástupce současného šéfa organizace Ajmána Zavahrího. Tuto domněnku ostatně potvrzuje i jeho nevlastní strýc Ahmad al-Attas.

Snímek ze svatby. Hamza, syn bin Ládina je uprostřed.

FOTO: Profimedia.cz

V mnoha veřejných vystoupeních se Hamza nechal slyšet, že chce pomstít smrt svého otce a vyzýval své příznivce k válce se západními státy či Izraelem.

Uzavření manželství s dcerou Mohammeda Atty jen potvrzuje dohady, že se organizace Al-Káida bude ubírat směrem, který vytyčil Usáma bin Ládin, napsal list The Guardian. Západní tajné služby jsou přesvědčeny, že Usáma bin Ládin svého syna alespoň na dálku prostřednictvím dopisů, které mu posílal ze svých úkrytů, připravil na převzetí organizace.

Rodina tvrdí, že neměla žádný kontakt s Usámou bin Ládinem od roku 1999 a nemá ho ani nyní s jeho synem Hamzou. „Kdyby tu teď Hamza přede mnou stál, řekl bych mu: „Kéž tě Bůh provází. Nechoď ve stopách svého otce. Dostaneš se do strašných míst své duše. Rozmysli si dvakrát, co chceš udělat,“ řekl Hassan al-Attas listu The Guardian.