V Austrálii odsoudili islamistického radikála za přípravu atentátu

Na sedmnáct let poslali v Austrálii do vězení 25letého Agima Krueziho, který chtěl spáchat teroristický útok na australském území, když mu úřady zabránily odjet bojovat do Sýrie. Informovala o tom agentura AFP. Vysoký trest dostal, i když plán útoku ještě neměl hotový, dál projevoval radikální názory.