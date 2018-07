Všichni chlapci budou muset zůstat nejméně týden v nemocnici na pozorování. Kromě toho, že mají problémy se zrakem, je podle zástupce ministerstva třeba vyčkat na výsledky dalších vyšetření. První z nich ukázaly, že přinejmenším dva z chlapců mají plicní infekci. To je důvod, proč je rodiče mohli vidět jen přes sklo.

Zatím není známo, zda jde o plísňovou histoplazmózu známou jako jeskynní nemoc, která se šíří trusem netopýrů. Ta napadá plíce i oči.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT