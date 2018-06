Historický oběd zahájil dvouchodový předkrm. Nejprve přišel na řadu krevetový koktejl podávaný s avokádovým salátem. Jako druhý chod – stále pouze předkrm – bylo státníkům donedávna znepřátelených zemí naservírováno asijské mangové kerabu s medovo-limetkovým dresinkem a čerstvou chobotnicí. Poté si Trump a Kim pochutnali na tradiční korejské plněné okurce.

Jako hlavní chod dostaly delegace amerického prezidenta a severokorejského vůdce v singapurském hotelu Capella naservírované hovězí žebírko s gratinovanými bramborami, brokolicí vařenou v páře a omáčkou z červeného vína.

Trump Kim summit: What was on the diplomatic menu? https://t.co/dnK0Erz6ap