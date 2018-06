Novinky

„Podepisujeme velmi důležitý dokument, velmi komplexní dokument. Prožili jsme spolu skvělé chvíle, skvělý vztah,“ řekl Trump. K obsahu se nevyjádřil. „Více probereme na tiskové konferenci.“

„Jsem velmi hrdý na to, co se dneska stalo. Naše vztahy se Severní Koreou a situace na Korejském poloostrově budou velmi odlišné od minulosti. Děkuji mnohokrát, bylo to fantastické," dodal Trump.

Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un podepsali po summitu společné prohlášení.

FOTO: Evan Vucci, ČTK/AP

„Dnes jsme měli historické setkání, překonali jsme minulost a vyznačili nový začátek. Svět uvidí velkou změnu,” uvedl Kim Čong-un, „rád bych dal najevo svou vděčnost Trumpovi, že umožnil, aby se to uskutečnilo."

Jaderné odzbrojení na obzoru



Podle Trumpa začne záhy proces jaderného odzbrojení KLDR. Na otázku stanice NBC, zda dohoda zahrnuje denuklearizaci, odpověděl: „Začneme tento proces velmi, velmi rychle.”

When asked if they are going to denuclearize “We’re starting that process very, very quickly “ @realDonaldTrump — Kelly O'Donnell (@KellyO) 12. června 2018

Už když se Trump vrátil do hotelu, oznámil, že setkání s Kimem probíhalo „lépe, než by kdokoli mohl očekávat.“ Podle něj to byla „fantastická schůzka“ a udělal se při ní „velký pokrok”.

Cestou ukázal Kimovi obrněnou limuzínu.

WATCH: President Trump walks with Kim Jong Un to show off his presidential limousine that is nicknamed "The Beast." https://t.co/SjJeNHlVRD pic.twitter.com/f2CJ4ZHR6x — NBC News (@NBCNews) 12. června 2018

Podle nejmenovaného amerického zdroje dohoda uvádí, k jakému posunu došlo na summitu a obsahuje závazek pokračovat v nastaveném kurzu.

Jejich průlomové setkání začalo v Singapuru krátce po třetí ráno. Zahájilo ho dlouhé potřesení rukama. Jednání mezi čtyřma očima trvalo 38 minut. Pak následoval přesun z knihovny do většího sálu, kde už se jednalo v rozšířeném složení. [celá zpráva]

Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un si podávají ruce

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

K Trumpovi se připojili ministr zahraničních věcí Mike Pompeo, bezpečnostní poradce John Bolton a ředitel kanceláře Bílého domu John Kelly.

Kim Čong-un a Donald Trump si podávají ruku před zahájením další části jednání.

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Jednání se na severokorejské straně účastnil místopředseda ústředního výboru Korejské strany práce Kim Jong-čchol, který má na starosti vztahy s Jižní Koreou a dříve stál v čele tajné služby, severokorejský ministr zahraničí Ri Jong-ho a místopředseda ústředního výboru vládnoucí Korejské strany práce Ri So-jong.