„Obě strany už označily summit za úspěch,“ uvedl zpravodaj BBC Rupert Wingfield Hayes, kdy oba lídři obědvali. „Jediné, co od všech chybí, je ale cokoli o podstatě. O čem se jednalo? Co dostanou USA od Severní Koreje a co nabízí na oplátku Washington?“ dodal.

Na úvod si podle BBC oba vyměnili zdvořilostní a optimistické fráze. Trump pravil, že je pro něj „čest“ se setkat s Kimem. „Budeme mít ohromné vztahy, nemám o tom pochyb,“ dodal Trump s tím, že je přesvědčen o úspěchu summitu.

Kim odvětil: „Nebylo snadné se sem dostat. Minulost a staré předsudky působily jako překážky na naší cestě vpřed, ale překonali jsme je všechny a dnes jsme zde.“

Mr @realDonaldTrump: "I feel really great and we're going to have a great discussion and, I think, tremendous success, it will be tremendously successful, and it's my honour and we will have a terrific relationship, I have no doubt."#TrumpKimSummit #SingaporeSummit pic.twitter.com/ZTt3Iw4IgO — The Straits Times (@STcom) 12. června 2018

Po podání rukou šli spolu do jednací místnosti. Cestou se oba usmívali.

Severokorejský vůdce si byl vědom, že jde o mimořádnou záležitost. „Mnoho lidí ve světě si bude myslet, že jde o fantazii ze sci-fi filmu,“ řekl Trumpovi podle CNN.

Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un během historického setkání lídrů obou zemí.

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Podle místního deníku The Strait Times jednání z očí do očí ukončili po padesáti minutách a odešli do místnosti, kde mají pokračovat jednání za přítomnosti dalších politiků. První část schůzky okomentoval Trump slovy: „Velmi dobré, velmi dobré.”

Dodal, že on a Kim ”vyřeší velký problém, velké dilema” a že mají ”skvělé vztahy”.

“Very good. Very very good,” Trump told us when asked how it’s going pic.twitter.com/mBu9qm4Jr0 — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 12. června 2018

K Trumpovi se připojili ministr zahraničních věcí Mike Pompeo, bezpečnostní poradce John Bolton a ředitel kanceláře Bílého domu John Kelly.

Jednání se na severokorejské straně účastní místopředseda ústředního výboru Korejské strany práce Kim Jong-čchol, který má na starosti vztahy s Jižní Koreou a dříve stál v čele tajné služby, severokorejský ministr zahraničí Ri Jong-ho a místopředseda ústředního výboru vládnoucí Korejské strany práce Ri So-jong.

Tabule s obědem pro americkou a korejskou delegaci

FOTO: ČTK/AP

Na záběrech není vidět mladší sestra severokorejského diktátora Kim Jo-čong, která Kima doprovázela při jeho dubnových jednáních v Jižní Koreji. Sestra Kim Čong-una se účastní až pracovního oběda pro čtrnáct osob, k němuž dále usednou severokorejský ministr obrany, tajemník ministra zahraničí a šéf ústředního výboru Strany práce.

Účastní se ho také mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová a americký velvyslanec na Filipínách Sung Kim.

The White House released the menu for today’s working luncheon — prawns, avocado salad, beef short ribs, sweet and sour pork, and Häagen Dazs ice cream for dessert🍨: pic.twitter.com/ylAKMlG5z2 — Meridith McGraw (@meridithmcgraw) 12. června 2018

K jídlu je kombinace mezinárodní a korejské kuchyně, mimo jiné avokádový salát, hovězí žebírka, sladkokyselé vepřové s rýží a ryba se zeleninou Tegu Čori. Jako dezert pak zmrzlina. Trump tak nesplnil své prohlášení, že by si rád dal s Kimem hamburger, což je jídlo, které mají rádi oba.



Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un na úvod jednání v rozšířeném formátu

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Před zahájením schůzky Donalda Trump na Twitteru vyjádřil uspokojení s přípravami, ale současně zmínil, že není jasné, jak summit dopadne. „Setkání mezi týmy a představiteli probíhají dobře a rychle, ale na tom koneckonců nezáleží. Brzy budeme vědět, zda bude, nebo nebude skutečná dohoda.“

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. června 2018

Trump také uvedl, že se mu už leccos povedlo při přípravných jednáních s KLDR, protože se podařilo zajistit propuštění tři vězněných Američanů a KLDR pozastavila všechny raketové zkoušky. Otřel se také o své nepřátele.

Donald Trump doprovází Kim Čong-una na jednání, které probíhá jen za přítomnosti tlumočníků.

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Kolony obou leaderů vyrazily po osmé ráno místního času, nejprve Trumpova a o čtvrt hodiny později i Kimova. Před devátou dorazily na místo. Na summit se každý připravoval ve svém pokoji.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Do Singapuru dorazil také basketbalista Dennis Rodman, který se několikrát setkal s Kim Čong-unem. Slíbil, že udělá vše, aby mohl pomoci jak svému příteli prezidentovi Donaldu Trumpovi, tak maršálu Kimovi.