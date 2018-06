30 praporů, 30 letek, 30 plavidel do roku 2020, schválilo NATO

Ministři obrany členských zemí Severoatlantické aliance ve čtvrtek schválili program zvýšení bojové připravenosti. Řekl to generální tajemník aliance Jens Stoltenberg s tím, že do roku 2020 bude mít NATO v případě potřeby do 30 dní k dispozici 30 mechanizovaných praporů, 30 letek a 30 bojových plavidel.