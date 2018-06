Novinky

Summit hlav Severní Koreje a Spojených států, který se má konat 12. června, je chápán jako průlomový, protože by mohl vydláždit cestu k jadernému odzbrojení. [celá zpráva]

Pokud by vše zkrachovalo na Kimově nesolventnosti, svět by promeškal šanci zažehnat déle než půl století trvající válečný konflikt.

Spojené státy by podle informací deníku The Washington Post Kimovi apartmá s vlastním výtahem v nejluxusnějším hotelu v Singapuru zaplatily. Severokorejského vůdce by to ale mohlo urazit a navíc by se jednalo o porušení sankcí uvalených na KLDR americkým ministerstvem financí.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un si umí vybrat. Den pobytu v luxusním hotelu Fullerton vyjde v přepočtu na 130 tisíc korun.

FOTO: ČTK/AP

Peníze budou



Do věci se vložila Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní (ICAN), která za svůj boj proti jaderným arzenálům loni získala Nobelovu cenu míru. Nabídla se, že náklady na plánovanou historickou schůzku lídrů KLDR a USA zaplatí. Peníze na to má. Spolu s Nobelovou cenou ICAN získala odměnu ve výši devíti miliónů švédských korun (22,6 miliónu Kč).

Hotel Fullerton v Singapuru.

FOTO: Profimedia.cz

To by na apartmán, kde stojí jedna noc v přepočtu více něž 131 tisíc korun, stačilo a zbylo by i na ubytování pro mnohačetnou Kimovu ochranku a služebnictvo. Část nákladů by měl podle dostupných informací hradit také Singapur, tedy městský stát v jihovýchodní Asii, který bude vrcholnou schůzku hostit.

Když se reportéři deníku The Independent ptali personálu hotelu, zda bude hostit Kim Čong-una, odpověděl, že informace o hostech zásadně neposkytuje.