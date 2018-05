Trump v tweetu dodal, že se oba protagonisté pokusí dosáhnout mimořádného okamžiku pro světový mír.

Už v pondělí jihokorejský list Čoson ilbo napsal, že se schůzka pravděpodobně uskuteční v Singapuru. Odvolal se na diplomatické zdroje s tím, že možnost konání tamního summitu „se výrazně zvýšila”. Také jihokorejská tisková agentura Jonhap o víkendu informovala, že favorizovaným místem setkání Trumpa s Kimem je Singapur.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!