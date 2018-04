aš, Novinky

Pokud by se setkání konalo v USA nebo v Ženevě, měli by se tam Severokorejci problém dostat. Státní severokorejská společnost Air Koryo využívá obstarožní sovětská letadla. Na krátkých a středních tratích létají Tupolevy Tu-134 a Tu-154. Dlouhý dolet až 10 000 kilometrů nabízejí jen obstarožní čtyřmotorové Iljušiny Il-62M, z nichž jeden má KLDR v úpravě pro přepravu vysokých činitelů. Vzhledem ke spotřebě a hluku ale tyto stroje už na západních letištích přistávat nemohou a je otázkou, v jakém jsou stavu.

„Dělali jsme si legraci z toho, co mají, jaké jsou to obstarožní stroje,” řekla k tématu bývalá analytička CIA Sue Mi Terryová. „Mohli bychom žertovat o jejich starých sovětských letadlech,“ dodala.

Lépe bez mezipřistání



Jedinými moderními stroji jsou dva Tupolevy Tu-204, které byly použity třeba při letech na asijské hry. Jeden je ve variantě -300 pro dálkové lety. Ovšem ani ten se nehodí pro přímý let přes Tichý oceán do USA, kupříkladu vzdálenost z Pchjongjangu do San Franciska činí 9000 kilometrů, což je hranice doletu této verze, nemluvě tedy o přímém letu do Washingtonu. A Ženeva je jen o tři sta kilometrů blíže.

Analytik Joseph Bermudez spojený se specializovanou stránkou o KLDR 38North dodal: „Nemají letadlo, které by mohlo přeletět Pacifik. Většina je jich docela starých.“

Let s mezipřistáním by ukázal, jak na tom je Severní Korea s leteckou dopravou, což Pchjongjang, stavějící na image, nebude mít velkou chuť udělat. Navíc by to znamenalo zvýšené bezpečnostní riziko. KLDR by mohla také požádat o letadlo Jižní Koreu anebo Švýcarsko či Island, uvedl expert Victor Cha, který se na začátku tisíciletí účastnil šestistranných rozhovorů s KLDR o jejím jaderném odzbrojení. Opět by to ale poukázalo, jak na tom KLDR je.

Kimové jezdí raději vlakem



Je tu však ještě jeden problém, který ani The Washington Post nezmiňoval. Severokorejští vůdci neradi cestují, a ještě méně rádi létají. Kim Čong-un letos absolvoval vůbec první zahraniční cestu, když navštívil Peking. Jel tam pancéřovaným vlakem stejně jako v roce 2011, kdy ještě nebyl v čele země. [celá zpráva]

Vlak je silně pancéřovaný. [celá zpráva]

BEZ KOMENTÁŘE: Severokorejská televize odvysílala záběry Kim Čong-una v jeho tajemném vlaku cestou do Číny

FOTO: Reuters

Soupravu použil v roce 1984 k návštěvě SSSR a východoevropských zemí včetně Československa i jeho děd Kim Ir-sen, dokonce se spekulovalo, že stejnou. Návštěva byla složitá, bezpečnost si zajišťovali sami Severokorejci a údajně požadovali, aby dvě hodiny před průjezdem speciálního vlaku po trati žádný jiný nejel. Jestli byly skutečně na trati dvě nebo tři soupravy, jak se říkalo, a nevědělo se, v které Kim jel, jasné není, v SSSR však dva vlaky byly.

V roce 2001 jel vlakem do Ruska i otec dnešního vůdce Kim Čong-il.