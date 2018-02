Třicet let vězení a pokuta tři miliardy. Jihokorejské exprezidentce hrozí vysoký trest

Trest v délce třiceti let vězení požaduje pro bývalou jihokorejskou prezidentku Pak Kun-hje (66) prokuratura. Dále by měla zaplatit pokutu 118,5 miliardy wonů (2,9 miliardy korun), uvedl v úterý list The Korea Times. Pak byla loni obžalována ze zneužití moci, korupce a úniku státního tajemství. Před soudem demonstrovali příznivci bývalé prezidentky.