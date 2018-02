Šéf jihokorejského parlamentního výboru pro tajné služby tento týden politiky informoval o stavu financí KLDR, které jsou vážně postiženy zmrazením účtů severokorejského režimu v zahraničí a prakticky úplným zákazem exportu.Devizy Pchjongjangu prý dojdou v říjnu.

Jihokorejský deník Čoson ilbo uvedl, že dvě z hlavních elektráren, které dodávají proud do Pchjongjangu, byly v letošním roce již deset dní mimo provoz, takže části metropole zůstaly ponořené do tmy. Důvodem je, že se kvůli nedostatku paliva nedaří vytěžit dostatečné množství uhlí, a hlavně to vytěžené dopravit do elektráren. Teplo se nedodává ani do bytů severokorejské elity.

Potravinové dávky byly zmenšeny na polovinu, zcela se nedostává rýže a oleje. Náklad deníku Rodong Sinmun se snížil z 600 000 na 200 000 a přestal se dodávat do bytů.

Vzhledem k izolaci KLDR ale nelze tvrzení jihokorejských zdrojů nijak potvrdit. V posledních letech probíhala v Pchjongjangu rychlá výstavba, která změnila podobu severokorejské metropole. Specializovaný server zaměřený na problematiku KLDR 38North tento měsíc informoval a pokračující výstavbě na odpalovacím zařízení na kosmodromu Sohae a završení výstavby experimentálního lehkovodního reaktoru o výkonu 5MW v Jongbjonu od něhož již vede elektrické vedení.

KLDR se chystá na namáhavý pochod



Zprávy z KLDR uvádějí, že se kvůli nedostatku v zemi opět hovoří o „namáhavém pochodu“, který musejí Severokorejci překonat. Tak se označovalo období v devadesátých letech, kdy země čelila hladomoru. Opět tento termín použil před dvěma lety list Rodong Sinmun, když byla zahájena kampaň loajality vyzývající k šetření potravinami. Varoval, že se možná budou zase žvýkat kořínky. [celá zpráva]

Poslanec jihokorejské opoziční konzervativní strany Kang Sok-ho dodal, že nové snahy KLDR o sbližování s Jižní Koreou jsou přímým důsledkem ekonomických problémů, jimž Severní Korea čelí v důsledku sankcí. To v poslední době několikrát opakovala i americká vláda.

Zostření sankcí

V pátek americký prezident Donald Trump vyhlásil další sankce na KLDR, které se týkají Sankcemi bude nově postiženo 27 rejdařství a obchodních společností a a 28 plavidel, které podle Washington umožňují Pchjongjangu, aby se vyhýbal dříve vyhlášeným sankcím. Oficiálně je zavede americké ministerstvo financí.

Donald Trump

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

„Dnes oznamuji, že zavádíme ten nejrozsáhlejší balík nových sankcí proti severokorejskému režimu. Ministerstvo financí brzy podnikne nové akce, aby dál omezilo zdroje paliva a příjmů, které režim využívá k financování svého jaderného programu," pronese prezident projevu.

Navíc se ukázalo, že KLDR byla odpojena od globální komunikační sítě pro řízení letového provozu, protože osm měsíců neplatila příslušné poplatky. Vyšlo to najevo, když severokorejští letoví dispečeři informovali jihokorejské mezinárodní letiště v Inčchonu o odletu letadla s vládní delegací pomocí pevné linky.