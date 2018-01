„Těšíme se dobrému zdraví, nic se nám nestalo. Nigerijští vojáci, policie a ti, kteří proti nám konají rozbroje, nám nemohou nic udělat, nic tím nezískáte,” uvedl Shekau. „Provedli jsme útoky v Maiduguri, v Gamboru, v Damboi,” pokračoval vůdce teroristů v přibližně půlhodinovém videu. Součástí nahrávky byly i záběry z vánoční přestřelky v Maiduguri, při níž vojáci zabili deset členů Boko Haram, napsal zpravodajský server BBC.

Prezident Buhari v pondělí zopakoval tvrzení o vítězství nad Boko Haram: „Izolované útoky se stále dějí, ale ani ty nejlépe střežené státy nemohou zamezit odhodlaným zločincům v páchání otřesných teroristických činů.“

Nigerijská armáda už vícekrát prohlašovala, že milice Boko Haram je poražena, deník The Guardian ale napsal, že v posledních měsících se násilnosti v oblasti Čadského jezera stupňují. V sobotu ve vesnici poblíž Maiduguri povraždili 25 dřevorubců, v jednom z posledních z dlouhé série sebevražedných útoků pak minulý týden ve čtvrtek zahynulo nejméně šest lidí.

Na videu Boko Haram byly i boje

FOTO: Profimedia.cz

Podle Guardianu není možné vytvořit si jasný obrázek o tom, jaká bezpečnostní situace na severovýchodě Nigérie a v přilehlých částech Kamerunu a Čadu panuje. Od rozsáhlé ofenzivy nigerijské armády v roce 2015 sice Boko Haram nekontroluje žádná větší města, dál však operuje v odlehlých a nepřehledných oblastech kolem Čadského jezera a často podniká smrtící bombové útoky.

Monitoring médií americké neziskové organizace Rada pro mezinárodní vztahy (CFR) uvádí, že od května 2011 připravil konflikt s islamisty o život alespoň 30 000 lidí. To by bylo o 10 000 více než běžně uváděný odhad tragické bilance posledních osmi let, ten však je starý dva roky.

Útok na křesťany na jihu Nigérie

Nejméně 17 křesťanů zastřelili v obci Omoku na jihu Nigérie neznámí útočníci. Zaútočili na skupinu věřících, která se v noci z neděle na pondělí vracela z půlnoční mše v kostele v Port Harcourtu. Dalších deset lidí bylo zraněno.

Stát Rivers, kde se nachází Omoko, je převážně křesťanský. Útok nebyl hned zaznamenán, protože výstřely přehlušily petardy a ohňostroje vypalované u příležitosti oslav nového roku.

„Byl to zákeřný útok. Stříleli na každého, koho viděli na ulici,” uvedl policejní mluvčí. Útočníkům se po činu podle něj podařilo utéci, jejich motiv zůstává nejasný.

Ačkoli se k činu nikdo nepřihlásil, podezření podle místního tisku padlo na zločineckou skupinu, která je v oblasti delty řeky Nigeru odpovědná za řadu vražd a únosů. Boko Haram tak daleko na jihu neútočí.