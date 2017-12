Popraveným má být šéf severokorejské 131. výcvikové a řídicí jednotky. Ta je odpovědná za velké vojenské stavby, jako jsou tunely pod horou Mantap, kde je jaderná střelnice, nebo za stavbu odpalovacích zařízení pro rakety na střelnici Tongčang-ri.

Podle nejmenovaného zdroje, na který se Asahi Šimbun odvolává, došlo při výstavbě tunelů pod horou Mantap ke zpoždění, takže se šestý pokus, při němž byla odpálena vodíková bomba, uskutečnil až 3. září, a ne už na jaře, jak bylo plánováno.

Po testu se navíc v kolem 10. října propadl jeden z tunelů, přičemž zahynulo sto lidí. Dalších sto jich zahynulo při záchranných pracích, uvedl japonský list. [celá zpráva]

Severokorejská státní tisková agentura KCNA to popřela jako pomluvu. [celá zpráva]

Zřícení mohlo souviset s nestabilitou způsobenou posledním mimořádně silným testem, který vedl v oblasti k několika zemětřesením a sesuvům půdy. [celá zpráva]

Satelitní záběry jaderné střelnice Punggje-ri ukazují, že u severního portálu, který vede do druhého tunelu, kde se uskutečnilo pět posledních zkoušek, není patrná žádná činnost. Experti z toho vyvozují, že byl opuštěn. Snímky z družic naopak ukazují značnou aktivitu u západního portálu, který vede k novému čtvrtému tunelu. Severokorejci také tvrdí, že k testu je připraven třetí tunel, k němuž vede jižní portál.

Spekulace o popravě vicemaršála



Podle japonského listu byl možná popraven i odvolaný generální ředitel Ústředního politického sekretariátu armády Hwang Pchjong-so. Ten byl potrestán za špatné vedení odboru. [celá zpráva]

Na veřejnosti se neobjevil od října. [celá zpráva]

Pokud by se zpráva o popravě ukázala jako pravdivá, byl by to nejvyšší severokorejský činitel popravený za poslední čtyři roky. Koncem roku 2013 byl popraven strýc současného vůdce Kim Čong-una Čang Song-tchek.