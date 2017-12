Otřesy měly sílu 2,9 a 2,4 a měly tektonický původ. „Jsou to zřejmě následné otřesy po šestém jaderném testu. Když máte velký jaderný test, pohne to zemskou kůrou v okolí a nějakou chvíli trvá, než to opadne,“ poznamenala zástupkyně amerického úřadu Lassina Zerboová.

Dodala, že následných otřesů po jaderné zkoušce Severní Koreje byla zaregistrována už řada a experti nevylučují, že výbuch poškodil širší horskou oblast, v níž se komplex testovacích tunelů nachází.

Podle USGS byly i nejnovější otřesy zaznamenány u střelnice Pung-kje na severovýchodě KLDR, kde režim provedl počátkem září svou šestou a dosud největší jadernou zkoušku. Pchjongjang tehdy oznámil, že úspěšně otestovala vodíkovou pumu. Experti odhadli, že byla několikanásobně silnější, než americká puma shozená v roce 1945 na Hirošimu.

Někteří odborníci v souvislosti s tak mocnou explozí upozorňují také na riziko nové erupce nejvyšší severokorejské hory a sopky Pektu-san, jež se nachází relativně nedaleko a které režim přisoudil mytologický význam. Vulkán se naposledy probudil k životu v roce 1903.