Když hlavní kněžka, 58letá Nagako Tomioková vystupovala ve 20:25 z auta před svatyní, v jejímž areálu bydlela, stala se terčem útoku. Její bratr Šigenaga ji sekl samurajským mečem do krku a bodl do hrudi. Zranění podlehla.

Jeho manželka Mariko mezitím pronásledovala řidiče. I když utíkal, sekla ho mečem, jehož čepel měla 45 cm, uvedl list Asahi Šimbun.

Přestože za sebou muž nechával krvavou stopu, jeho zranění ho neohrožovalo na životě.

Policista u uzavřeného vstupu do svatyně Tomioka Hačiman

Pak dvojice útočníků vnikla do areálu svatyně, kde je také později nalezla policie. To už byli oba mrtví. „Jsme přesvědčeni, že mužský útočník ubodal ženu, než zabodl sám sebe,“ uvedl mluvčí policie podle BBC.

Muž ženu bodl před bytem své sestry do hrudi a sebe pak několikrát bodl do hrudníku a břicha. Na místě útoku byly nalezeny dva samurajské meče a dva nože pro přežití.

Policejní auto a krvavé skvrny před šintoistickou svatyní Tomioka Hačiman

Podle listu Japan Times byl útok důsledkem dlouhého nepřátelství mezi kněžkou a jejím o dva roky mladším bratrem. Přeli se o to, kdo bude stát v čele chrámu. Šigenaga byl zástupcem hlavního kněze od 90. let, kdy ho do funkce jmenoval jeho otec. Ten ale v roce 2001 změnil názor, protože syn si potrpěl na nákladný a nápadný životní styl, a svou zástupkyní ustavil svou dceru Nagako.

Odstavený bratr své sestře posílal výhrůžné dopisy, v roce 2006 byl zatčen za výrok, že by ji „poslal do pekla“. Oba se též hádali o peníze

Když jejich otec odešel v roce 2010 do důchodu, měla se stát hlavní kněžkou jeho dcera, ale asociace šintoistických svatyní Džindža Hončo ji ve funkci nepotvrdila. Svatyně proto 28. srpna opustila asociaci a Nagako se stala hlavní kněžkou.

Šintoistická svatyně Tomioka Hačiman

Svatyně Tomioka Hačiman byla založena v roce 1627 a je známá svým letním festivalem Fukagawa Hačiman. Také patří k chrámům, které založily tradici zápasů sumo. V roce 2012 chrám navštívil císař, uvedla BBC.