Poté, co se prokázalo, že Barnaby má i novozélandské občanství, které získal automaticky, protože se tam narodil jeho otec, přišel o mandát. Kvůli tomu přišla vláda o většinu. Nejvyšší soud potvrdil, že dvojí občanství jej diskvalifikuje pro funkci.

Barnaby Joyce se pak novozélandského občanství zřekl a v sobotu vyhrál jasně doplňovací volby v Novém Jižním Walesu, uvedla televize ABC.

Skandál s dvojím občanstvím se týkal více politiků, ale jen jednoho poslance. Joyce byl zvolen do sněmovny v roce 2013 zvolen.

Otec vicepremiéra se narodil na Novém Zélandu, ale v roce 1947 přesídlil do Austrálie. Joyce se narodil v Novém Jižním Walesu v roce 1967. On ani jeho rodiče nikdy nežádali o to, aby byl zaregistrován jako občan Nového Zélandu, jenomže v srpnu novozélandské úřady potvrdily, že podle tamního zákona získává dítě narozené občanovi Nového Zélandu automaticky také toto občanství. [celá zpráva]