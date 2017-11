Papež dostal varování, že nemá v Barmě používat slovo Rohingové

Papež František přiletěl v pondělí jako první pontifik na návštěvu převážně buddhistické Barmy. Dorazil do Rangúnu v době, kdy země čelí kritice kvůli etnickým čistkám vůči muslimským Rohingům. Tímto slovem se ale menšina v Barmě označovat nesmí a čeká se, zda to papež akceptuje, když ho o to požádal i barmský kardinál, napsala BBC.