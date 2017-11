Mugabe pod tlakem souhlasí s rezignací výměnou za imunitu

Dlouholetý zimbabwský vůdce a prezident Robert Mugabe souhlasí s rezignací, uvedla to v pondělí americká televize CNN s odvoláním na oficiální zdroj z jednání. Pokud by Mugabe odmítl odstoupit, už v úterý by parlament mohl zahájit proces impeachmentu, tedy zbavení prezidenta funkce. Armáda, která se chopila moci, slíbila Mugabemu úplnou imunitu.