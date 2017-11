Severokorejský zběh má tělo zamořené parazity. Nejdelší červ měl 27 cm

Severokorejský voják, který v pondělí uprchl přes hranici do Jižní Koreje a byl přitom postřelen svými kolegy ve zbrani, má ve střevech neuvěřitelné množství parazitů. Uvedli to jihokorejští lékaři. Podle agentury Reuters zdravotní stav vojáka ukazuje na problémy s výživou a hygienou, s nimiž se izolovaná KLDR desítky let potýká.