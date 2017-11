Severní Korea o jaderných zbraních jednat nehodlá

Severní Korea je pod velkým mezinárodním tlakem ohledně svého jaderného a raketového programu. Minulý týden naznačila ochotu jednat, pak ale uvedla, že nebude jednat o čemkoli, co garantuje bezpečnost země. Pokud by se KLDR rozhodla, že se zřekne jaderných zbraní, obtížně by to plnila, prohlásil jihokorejský prezident Mun Če-in. Země má podle něj jaderný program příliš rozvinutý.